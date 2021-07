Stand: 26.07.2021 09:30 Uhr Unwedders un Starkregen

In Kolenkarken un den Kreis Segebarg hett dat güstern Avend so dull regent, dat Straten un Kellers ünner Water stunnen. Der Füerwehr weer dorüm rund eenhunnertfofftig mal ünnerwegens. Ok in Berlin geev dat dulle Unwedders un Starkregen. In Weißwasser in Sassen is en Rentner dörch en Stroomslag dootbleven as he dat Water ut den vulllopen Keller vun sien Goornhuus rutpumpen wull. // Stand 26.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2021 | 09:30 Uhr