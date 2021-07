Stand: 20.07.2021 09:30 Uhr Hamborg: Füerwehr haalt Fruunslüüd vun’t Dack

Utsparrt op’t Dack vun de Hoochschool: Dat is in de Nacht twee Studentinnen vun de Bucerius Law School in de Hamborger Neestadt passeert. De Füerwehr muss dorüm mit en Dreihledder na de Jungiusstraat henfohren un de beiden redden. // Stand 20.07.2021, Kl. 9:30

