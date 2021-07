Stand: 19.07.2021 09:30 Uhr Busta winnt an'n Rothenboom

Dat Tennisturnier an'n Rothenboom is vörbi un wunnen hett dat Pablo Carreno Busta ut Spanien. In't Finaalmatch kunn he sik gegen'n Serben Filip Krajinovic in twee Sätz dörsetten. | Stand 19.7.2021

