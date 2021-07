Stand: 14.07.2021 09:30 Uhr Tennis-Achtelfinaal mit Dominik Koepfer

Bi dat Tennis-Turneer an'n Rodenboom steiht dat Achtelfinaal an. Mit dorbi sünd ok twee Düütsche - afsehn vun Philipp Kohlschreiber is dat ok Dominik Koepfer, de hüüt Namiddag gegen den Star vun dat Turneer antreden mutt, gegen Stefanos Tsi-tsi-pas ut Grekenland. Klock halvig een geiht dat al los. Un en eersten Corona-Fall gifft dat ok: De Argentinier Sebastian Baez is positiv test worrn un dröff nich wiederspelen. // Stand: 14.07., Klock 09:30

