Stand: 08.07.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat eerst fröndlich. Dor kaamt denn aver ümmer mehr Wulken un övern Dag ok Flöög daal. Namiddags un avends kann dat ok ornlich dunnern mit starken Regen. Dat Ganze bi bet to sössuntwintig Graad. Opstunns meet wi bi ju in St. Georg negenteihn Graad. Morgen kriegt wi en beten Sünn un vele Wulken, af un to Flöög un enkelte Gewidder bi bet to dreeuntwintig Graad. Deels regend dat ok länger. To’n Avend hin kriggt sik dat Wedder aver wedder in. // Stand 08.07.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2021 | 09:30 Uhr