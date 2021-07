Stand: 06.07.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Bunnswiet is de söven-Daag-Inzidenz licht daal gahn. Ok mit de Delta Variant is se nu bi veer Komma negen. Dat Robert-Koch-Institut tellt vundaag veerhunnertveertig ne’e Corona-Infektschonen. Verleden Week weren dat knapp veertig Fäll weniger. //Stand 06.07.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.07.2021 | 09:30 Uhr