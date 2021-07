Stand: 06.07.2021 09:30 Uhr Diebsteich op Schick

Leere Industrie-Flachen un dröömelige Wahnstraten: So süht dat an’n Diebsteich noch ut. Dor, wo güstern de Bo för den ne’en Fernbahnhoff Alt’na offiziell losgahn is. In de tokamen söss Johr warrt sik dor bannig wat ännern. Se wüllt dat Quateer sportlich un kulturell na Vörn bringen – mit en Musikhall un dat ne’e Footballstadion Alt‘na dreeunnegentig. Dat Zentrum vun’t Ganze warrt de ne’e Bahnhoff mit en gröne Terass op’t Dack un twee Bürotöörn. // Stand 06.07.2021 Kl. 9:30

