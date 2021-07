Stand: 05.07.2021 10:15 Uhr Hickhack bi den HSV

Bi den HSV e.V. gifft‘t al wedder Arger. För de Neewahl vun den Presedenten tokamen Maand is blots een Kannedat tolaten worden, un dat is Marcell Jansen – jüst de Keerl, de dat Amt in’t Fröhjohr eerst na groten Striet opgeven harr. De vörmalige Störmer Marinus Bester, de as eenzigst gegen Jansen antreden wull, is in de Vörutwahl rutflagen. To NDR 90,3 sä Bester, dat dat allens heel un deel undemokratsch aflopen is. / Stand: 05.07.21 Klock 09:30

