NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag kann dat ümmer mal wedder Wulken geven, de sik vör de Sünn schuuvt. In’n Groten un Ganzen is de Sünn aver över’n Dag verdeelt ganze ölven Stünnen lang to Gangen. To’n Namiddag oder Avend hen kann dat aver ok noch mal dat een oder anner enkelte Regenschuer geven. De Temperaturen gaht hoch op bet to dreeuntwintig Graad. Opstunns sünd dat sössteihn Graad in Fuhlsbüddel. Un to’n Wekenenn kriegt wie so’n Mix ut Sünn, Wulken un ok’n beten Regen bi bet to fiefuntwintig Graad.

