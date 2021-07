Stand: 01.07.2021 09:30 Uhr Polizist sleit Sössteihnjohrigen

En Jugendlichen liggt in'n Stadtpark an de Eerd, en Polizist sleit em mit de Fuust in't Gesicht - so en Video geiht totiet in't Internet üm. De Hamborger Polizei seggt, dat jem ehr Lüüd den Sössteihnjohrigen dalreten harrn, nadem dat he jem vörher beleidigt harr un sik to Wehr setten dee. De Jugendliche un en Polizist hebbt 'n beten wat afkregen dorbi. Nu is de Polizei bi un ünnersöcht den Fall intern. // Stand: 01.07., Klock 09:30

