Stand: 01.07.2021 09:30 Uhr Sport to'n Utprobeern

In Hamborg geiht dat hüüt los mit den so nöömten "Active City Summer". Dör mehr as tweedusend Kursen to'n Utprobeern wüllt vele Sportverene in de Stadt wedder mehr Minschen anlocken. Anmellen för de Kursen kann een sik online, un kosten doot de nix. // Stand: 01.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.07.2021 | 09:30 Uhr