Stand: 30.06.2021 09:30 Uhr Afghanistan-Insatz toenn

Nu is de Insatz vun de Bunnswehr in Afghanistan vörbi. Vun de Düütsche Press-Agentur weer to hören, dat de letzten Suldaten middewiel ut dat Land ruthaalt worrn sünd. De Militärflegers sünd vun dat Feldlager in Masar-i-Scharif ut afflagen. Nu dat düsse Nato-Opdrag utlopen is, geiht de ganze Insatz vun de Bunnswehr an’n Hindukusch to Enn – na meist twintig Johr. / Stand: 30.06.2021, Klock 9:30

