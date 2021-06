Stand: 29.06.2021 09:30 Uhr Ne’e Impterminen in Hamborg

Eenunveertigdusend ne'e Terminen för 't Impen. De gifft dat nu in 't Impzentrum in de Messehallen in Hamborg. All Minschen, de achtteihn Johr un öller sünd, dröövt sik en Termin sekern. Siet güstern geiht dat in Hamborg nich mehr na Reeg vun de Prioriseren. Wenn een fix is, denn kann een al in de tokamen Week sien eerste Sprütt kriegen, seggt de Sundheitsbehöörd. // Stand 29.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.06.2021 | 09:30 Uhr