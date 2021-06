Stand: 28.06.2021 10:15 Uhr Football-EM

Belgiers un Tschechen staht in’t Vierdelfinaal vun de Football-Europamesterschapp. Belgien hett dat Achtelfinaal in Sevilla gegen Portugal mit Een to Null wunnen, un de Tschechen hebbt de Holländers mit Twee to Null ünnerkregen. / Stand: 28.06.21 Klock 09:30

