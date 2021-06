Stand: 24.06.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik dichte Wulken un Sünnschien af. Mehrstendeels blifft dat dröög. An’n laten Namiddag un Avend kann dat ok mal en Schuer geven. De Temperaturen klattert op twintig bet tweeuntwintig Graad. Opstünns sünd dat sössteihn Graad in Altna. Ok morgen süht dat nich veel anners ut: Mal Sünn, mal Wulken, un bi eenuntwintig bet dreeuntwintig Graad meisttiets döög. / Stand: 24.06.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.06.2021 | 09:30 Uhr