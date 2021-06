Stand: 22.06.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln: Wedder mehr verlöövt

Vunaf hüüt dröövt sik in Hamborg binnen wedder teihn Lüüd drepen un nich blots fief as betto. Un denn köönt de Geschäften dubbelt so vele Kunnen rinlaten. Bi Veranstaltens mit Sitzplätz, de binnen stattfinnt, sünd nu hunnert Besökers verlöövt. Un bi Haven- un Stadrundfohrten gifft dat nu keen Testplicht mehr. // Stand 22.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2021 | 09:30 Uhr