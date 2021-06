Stand: 22.06.2021 09:30 Uhr Football EM: Däänmark in’t Achtelfinaal

Bi de Football-Europamesterschop hett dat Däänmark dörch en veer to een gegen Russland na 't Achtelfinaal hen schafft. Belgien hett sien drüttet Gruppenspeel mit en twee to null gegen Finnland wunnen. In 't Achtelfinaal is na en een to null gegen de Ukraine ok Öösterriek. Un de Nedderlannen hebbt Noordmazedonien mit dree to null slaan. // Stand 22.06.2021, Kl. 9:30

