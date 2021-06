Stand: 18.06.2021 09:30 Uhr Maskenplicht buten opböhrt

Dat passt to dat hitte Wedder in Hamborg: De Maskenplicht buten in’t Fre’e is af vundaag an vele Steden in Hamborg opböhrt. Dat gellt ok för de Binnenalster oder de Mönckebargstraat – en Afstand vun tominnst annerthalf Meter, den mutt een aver inhollen. In Bussen un Bahnen reckt af nu en eenfache OP-Mask. Un in’e Scholen schall dat aver blieven, dat een sik wat för Mund un Nees binnen mutt.

// Stand: 18.06.2021, Kl. 9:30

