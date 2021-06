Stand: 16.06.2021 09:30 Uhr Coronatallen

So seht de Coronatallen in Düütschland vundaag ut. De Söven-Daag-Inzidenz is op dörteihn daalgahn. Dat Robert-Koch-Institut mellt goot dusendfiefhunnert ne’e Corona-Infekschonen. Dat sünd weniger as half so veel as vör een Week. / Stand: 16.06.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.06.2021 | 09:30 Uhr