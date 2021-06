Stand: 16.06.2021 09:30 Uhr Mann an Tuun verletzt

Füerwehrlüüd müssen güstern Avend en Mann in’n Jenischpark in Othmarschen versorgen. De fiefunveertig-Jöhrige harr sik sülvst opspießt, as he över en Metalltuun röverklattert is. He hett sik an’t Böverbeen verletzt un müss mit en Helikopter na’t Krankenhuus henbröcht warrn. / Stand: 16.06.2021, Klock 9:30

