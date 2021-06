Stand: 15.06.2021 09:30 Uhr Afreken-Schandaal

Dat Anschieten bi de Afreken vun de Corona-Snelltests, dat is woll mehr as dacht. Dat geiht üm MediCan, een vun de gröttsten düütschen Firmen, de Test-Zentren bedrieven doot. So as NDR, WDR un Süüddüütsche Zeitung to weten kregen hebbt, gaht de Beamten, de de Saak ünnersöken doot, hier vun en Schaden in’e Höög vun teihn Millionen Euro ut. MediCan schall man nich blots to veel Tests afrekent hebben, man ok Geld för Dokters, de gor nich arbeidt hebbt.

