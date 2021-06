Stand: 15.06.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Noch hebbt de Wulken de Nees mehr vörn. Dat blifft aver nich so, denn dat warrt noch fründlicher un de Sünn kummt mehr rut. Un dat blifft dröög bi bet to tweeuntwintig Graad. Opstunns sünd dat sössteihn Graad op Finkwarder. Un morgen denn dor kladdert de Temperaturen rop in Richt achtuntwintig Graad un Dunnersdag, dor liegt se denn gors över dörtig Graad.

// Stand: 15.06.2021, Kl. 9:30

