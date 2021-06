Stand: 10.06.2021 09:30 Uhr Imputwies op't Handy

In Tokunft schall man ok mit't Handy utwiesen künnen, dat man gegen Corona impt is. Hamborgs Gesundheitssenatorsche Melanie Leonhard sä, man müss man eerst Q-R-Codes generieren. De mehrsten Aftheken warrt de digitalen Imp-Utwiesen denn vun Mitt vun de tokamen Week af an utstellen künnen. Wokeen in de Messehallen impt worrn is, kann sien digitalen Utwies achterher kriegen. De Utwies kann denn ok in en App indrogen warrn. | Stand 10.6.2021 Kl. 9:30

