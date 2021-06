Stand: 07.06.2021 09:30 Uhr Kitas in Hamborg dröövt wedder normal arbeiden

In Hamborg nehmt de Kitas vundaag jemehrn normalen Bedriev wedder op. Dat heet, de Inrichtens dröövt jemehr Dören wedder för all Kinner open maken un dat ok to de normalen Tieden. Man an de Hygiene-Regeln mööt se sik jümmer noch hollen. // Stand 07.06.2021, Kl. 9:30

