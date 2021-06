Stand: 04.06.2021 09:30 Uhr Veel, wat wedder open maakt

Dat eerste Mal siet söven Maand maakt vundaag Hamborgs Wirtslüüd jümehr Gastronomie ok binnen wedder open. De Lüüd bruukt denn en negativen Corona-Test un fief Manns- un Froonslüüd dröövt denn an een Disch sitten un dat bet avends Klock ölven. Ok Speelhallen un Shisha-Bars dröövt wedder openmaken. Bavento ok Hallenbäder un Thermen – de Badeanstalten vun Bäderland, de de Stadt tohöört, de schafft dat vundaag aver man noch nich.

// Stand: 04.06.2021, Kl. 9:30

