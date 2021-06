Stand: 04.06.2021 09:30 Uhr Impmiddel-Mix is woll goot

En Mix vun de beiden Corona-Impmiddel vun Astrazeneca un Biontech beedt woll en bannig goden Schutz. Dat is bi en Studie vun de Medizinischen Hoochschool Hannober bi rutsuert. De Kombi wohrt een ok goot gegen de Virus-Varianten. Op jeden Fall gifft dat mehr Antikörper un Immunzellen as bi dat Impen man blots mit Astrazeneca. An de Studie hebbt hunnertfiefunsöventig Hoochschool-Mitarbeiders freewillig an deelnahmen.

// Stand: 04.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.06.2021 | 09:30 Uhr