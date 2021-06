Stand: 04.06.2021 09:30 Uhr Handball

Hüüt Avend finnt dat Endspeel bi’n Handball statt un dat in Hamborg. In de Arena in’n Volkspark dor striet sik denn Melsungen un Lemgo üm den DHB-Pokaal. Melsungen hett gegen Hannober-Burgdörg mit sövenuntwintig to veeruntwintig wunnen un Lemgo unvermadens gegen de Favoriten ut Kiel mit negenuntwintig to achtuntwintig.

