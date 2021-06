Stand: 03.06.2021 09:30 Uhr Ne’e Wahnungen op dat Holstenareal

Dusendtweehunnert ne’e Wahnungen – de schüllt nu op dat Flach vun de fröhere Holsten-Broeree in Altna boot warrn. Över Johren harrn dat Bezirksamt un de Invester dor över verhannelt. Nu sünd se sik enig worrn. Dat schall normale Mietwahnungen geven, man ok dreehunnertfiefunsösstig Sozialwahnungen. Wedder un wedder harrn Lüüd dat Grundstück wiederverköfft, üm dor Geld mit to maken. Boot hett dor betnu nüms. In de tokamen Weken schall de ole Holsten-Broeree afreten warrn. / Stand: 03.06.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.06.2021 | 09:30 Uhr