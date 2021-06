Stand: 03.06.2021 09:30 Uhr Machtwessel in Israel

Dat weer dat denn woll för Benjamin Netanjahu: In Israel schall dat to’t eerste Mal siet twölf Johr en ne’e Regeren ahn em an de Spitz geven. De Oppositschoon hett dat schafft, en ne’e Koalitschoon mit acht anner Parteien op de Been to stellen. Den Eed hett betnu noch keen ne’e Ministerpräsident afleggt. Dat schall denn in de neegsten Daag passeren. / Stand: 03.06.2021, Klock 9:30

