Stand: 02.06.2021 09:30 Uhr Ne'e Steden gegen Drogenhannel

De Hamborger Senat will tweeunföfftig ne'e Steden för Arbeit gegen'n Wapen- un Drogenhannel utschrieven. Se hefft dorbi dat verslötelt Netwark Encrochat in't Oog. In't verleden Johr hefft tostännige Ämter in Frankriek den Code knackt, mit den de Kriminellen jümehr Smartphone-Chats afsekert. In Hamborg sünd al bummelig dreihunnert Verfohren to't Ünnersöken vun de Saak an'n Lopen un dat gifft föfftig Anklagen. | Stand 2.6.2021 Kl. 9:30

