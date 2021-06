Stand: 01.06.2021 09:30 Uhr Corona-Regel: Wedder mehr verlöövt

Bi de Corona-Regeln warrt nu noch mehr lockert. Na söven Maand köönt de Hotels in Hamborg vunaf hüüt wedder Touristen opnehmen. Man dor dröövt blots sösstig Perzent vun jemehr Betten beleggt warrn. Un ok de Fitnessstudios maakt wedder jemehr Dören open. Wokeen dor traineren will, de mutt en Termin afmaken un bruukt en negativen Coronatest. Achterna dröff he – mit Afstand – ok vör Oort duschen. // Stand 01.06.2021, Kl. 9:30

