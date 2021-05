Stand: 31.05.2021 09:30 Uhr Explosion in Barmbek

De Füerwehr müss vunmorgen na en Grootinsatz rut. In Barmbek harr dat in en Wohn- un Bürohuus an de Hamborger Straat en Explosion geven. En Mann wöör dorbi versehrt. Welk vun de bummelig eenhunnert Füerwehrlüüd hefft em dor achterher ruthoolt. Wegen'n Grootinsatz is ok de U3 en Tiet lang nich twüschen Barmbek un Mundsborg föhrt. Dat is noch nich rut, ut wat för'n Grund dat Huus explodiert is. En Gasruhr hett dat dor woll nich geven. | Stand 31.5.2021 Kl. 9:30

