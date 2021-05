Stand: 31.05.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

Düütschlandwiet gaht de Corona-Tahlen ok vundaag wedder klaar na ünnen. Dat Robert Koch-Institut hett bummelig tweedusend ne'e Fäll millt. Dat sünd sövenhunnert weniger as för en Week. Ok de Söven-Daag-Inzidenz is rünnergahn – op nu fiefundörtig. | Stand 31.5.2021 Kl. 9:30

