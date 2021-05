Stand: 27.05.2021 10:15 Uhr Topp-Drapen to’t Impfen

Öwer dat Spritzen gegen Corona, doröver snackt Kanzlersch Angela Merkel vundag mit de Baaslüüd vun de Länners bi een Topp-Drapen. Dorbi geiht dat ok üm de Fraag, wat un wannehr Kinners un jung Lüüd impft warden schulln. Wat se dat Impfen för all Schölers anraden warrt, is man noch nich rut. / Stand: 27.05.21 Klock 09:30

