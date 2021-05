Stand: 27.05.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Schön schedderig hebbt un beholt wi dat vundag: veel Wulken, jümmer wedder Regenschuer, ok mol mit Blitz un Dunner vermengelert. De Sünn kruupt, wenn överhaupt, blots mol’n Spierken dörch. De Temperatur kladdert bet sößteihn Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool teihn Graad. De Wind dorto kümmt lau bet middeldull ut West bet Noordwest. Un so geiht dat wieder: Morgen warrt dat beten beter, wi kriegt een Mix ut Wulken, Sünn un blots noch beten Schueree bi bet to söventeihn Graad. / Stand: 27.05.21 Klock 09:30

