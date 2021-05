Stand: 26.05.2021 09:30 Uhr Assad lett wählen

In Syrien gifft dat vundaag en Präsidentenwahl. Vöraf hebbt al 'n Reeg vun westliche Staten seggt, disse Wahl weer nich free un nich fair. So en Kritik keem ok vun Düütschland un de USA. Twoors hett Bashar al-Assad, de nu Präsident is, twee Gegenkandidaten, aver he kann mit en düütliche Mehrheit reken. Siene Regeern, de hett dat Seggen över bummelig twee Drüttel vun de syrischen Regionen, un blots dor kann bi de Wahl mitmaakt warrn. // Stand: 26.05., Klock 09:30

