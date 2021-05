Stand: 25.05.2021 09:30 Uhr Ne’et Kunnenzentrum

Vun vunmorgen af an kann een direkt blangenbi dat Hamborger Impfzentrum ok en ne’en Reisepass kriegen. In de Messehallen hett en ne’et Kunnenzentrum apen maakt. Dat warrt vun’t Bezirksamt Noord bedrieven. All Hamborger Fruuns- un Mannslüüd köönt dor ne’e Utwiesdokumente beandregen. Man se bruukt en Termin dorto. //Stand 25.05.2021 Kl. 9:30

