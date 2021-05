Stand: 21.05.2021 09:30 Uhr Velo-Routen

De Verkehrsbehöörd in Hamborg plaant för Fohrrööd Snellweeg, de alltohoopnahmen dreehunnert Kilometer lang sünd. Güstern sünd dorto in’n Verkehrsutschuss vun’e Börgerschop de genauen Plaans för vörstellt worrn. Dorna to uurdelen schüllt denn in’e Tokunft tohoopnahmen söven Strecken in dat Stadtzentrum ringahn. Blangen anner kaamt düsse denn ut Geesthacht un ok ut Stood.

// Stand: 21.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2021 | 09:30 Uhr