Stand: 20.05.2021 09:30 Uhr Impfen in Hamborg

In’t Impfzentrum Hamborg sall dat Impfen eerstmal noch na de vörsehn Reeg gahn. Dat hett de Sundheitsbehöörd so entscheedt. Dat gifft eenfach noch nich noog Impfstoff. Man de Hamborger Arztpraxen mööt sik dor bald nich mehr an hollen. Bunnssundheitsminister Jens Spahn harr entscheedt, dat sik vunaf söventen Juni all Lüüd impfen laten köönt. Dorbi is dat eendoont, wo oolt se sünd un wat se al vör Krankheiten oder Beropen hebbt. // Stand 20.05.2021, Kl. 9:30

