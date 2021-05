Stand: 20.05.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Eendoont woveel Wulken wi vundaag noch to sehn kriegt: De mehrste Tiet blifft dat dröög bi bet to sössteihn Graad.

Morgen warrt dat mit de een oder anner Flaag al wat natter, kann ok mal en Dunnerslag geven. Dat allens bi bet to sössteihn Graad un düütlich frischen Wind ut Süüd bet Süüdwest. // Stand: 20.05.2021, Kl. 9:30

