Stand: 19.05.2021 09:30 Uhr Inköpen in Hamborg

Gode Utsichten för de Koophüüs un Ladengeschäften in Hamborg: Vun Sünnavend af an is dat ok hier in Hamborg wedder mööglich, direkt in de Ladens intoköpen. De persöönlichen Daten mööt angeven warrn, man en Coronatest is nich nödig. Brigitte Nolte vun den Hannelsverband Noord see an’n Avend in’t Hamborg Journal, mit Testplicht weer dat för vele Kunnen wiss en to groten Opwand ween un se weern gor nich kamen. De Hamborger CDU verlangt na dat Oordel vun güstern man, dat dat nu gau wiedergeiht un pö a pö wedder mehr apen maakt warrt. / Stand: 19.05.2021, Klock 9:30

