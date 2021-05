Stand: 18.05.2021 09:30 Uhr Lockdown: Senaat will lockern

De Corona-Tahlen sünd rünnergahn: Nu will de Hamborger Senaat besluten, woans weer apen maakt warrn kunn. Al to Pingsten schall bi'n Hannel un buten bi de Gastronomie lockert warrn. Se snackt woll ok över de Maskenplicht in Parks. Al vundaag dröfft Hamborgs Museen un Utstellenshüüs wedder apen maken. Besökers bruukt man en negativen Corona-Test - un en medizinische Mask is ok vörschreven. | Stand 18.5.2021 Kl. 9:30

