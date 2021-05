Stand: 17.05.2021 09:30 Uhr Kröög bald buten apen

In Hamborg köönt de Kröög bald wedder buten apen maken. Un dat woll al to Pingsten, an’t tokamen lange Wekenenn. Uns Börgermeister Peter Tschentscher will dat morgen den Senaat vörslagen. Dat hett he güstern Avend in’t Eerste seggt. Wann se ok wedder binnen apen maken könnt, hett he nich seggt. //Stand 17.05.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.05.2021 | 09:30 Uhr