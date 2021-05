Stand: 17.05.2021 09:30 Uhr Unroh in’n Nahen Oosten

De Kämpfe in’n Nahen Oosten gaht wieder. Israel hett ok in de Nacht grote Ziele in’n Gazastriepen angrepen. Un militante Palästinensers hebbt Raketen op Israel afschoten. Internaschoonal warrt sik anstrengt, de Gewalt en Enn to setten. UN-Generaalskretär António Guterres wohrschaut, dat de Kunflikt Folgen för den gesamten Nahen Oosten harr, de een nich kuntrulleren kunn. //Stand 17.05.2021 Kl. 9:30

