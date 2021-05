Stand: 14.05.2021 09:30 Uhr Laag in’n Nahen Oosten

In’n Nahen Oosten süht dat nich dorna ut, dat sik de Laag dor geven deit. Israel grippt den Gazastriepen nu nochmal duller an as vörher. Bi de Soldaten wüllt se nu ok Bodentruppen insetten. Op‘e annere Siet scheet militante Palästinenser wieder Raketen op Städer in Israel un dat ok in Richt vun den internatschonalen Flooghaven bi Tel Aviv.

Stand: 14.05.2021, Kl. 9:30

