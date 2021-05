Stand: 14.05.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat mag nu villicht noch’n beten wat dröger ween, later an’n Vörmiddag regent dat denn aver wedder un so geiht dat denn ok den ganzen Dag över wieder bi Temperaturen vun nich mehr as föffteihn Graad. Opstunns sünd dat negen Graad op Finkwarder. Morgen un övermorgen warrt dat denn‘n Tick warmer, de Sünn schient’n beten, dat gifft aver ok dat een oder anner Regenschuer un enkelte Gewidder, de sünd denn ok noch mööglich.

// Stand: 14.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.05.2021 | 09:30 Uhr