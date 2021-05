Stand: 10.05.2021 09:30 Uhr Corona-Sprütt in Kliniken

Dat Impfen gegen Corona, dat löppt nu ok in fief Hamborger Krankenhüüs. De Kliniken in Langenhorn, Horborg, Schnelsen, Eimsbüttel Bardörp (Bergedorf), maakt hüüt jem ehr egne Impfzentren op. Eerstmal köönt sik dor aver blots Lüüd över söventig en Termin halen. De ganze Hamborger Impferee schall na un na in de Stadtdele verlagert warrn, un dat grote Impfzentrum in de Messehallen maakt denn woll an't Enn vun'n Sommer dicht. // Stand: 10.05., Klock 09:30

