Stand: 05.05.2021 09:30 Uhr Storm: Füerwehr müss rut

De Füerweer is in'n Storm in den verleden Stünnen achtig Mal los ween: tomehrst in'n Oosten vun de Alster. In Wellingsbüttel is to'n Bispeel en Twintig-Meter-Bark op en Straat rasselt. Ok an'n Lattenkamp is en Boom ümweiht un hett de Bahnen behinnert. | Stand 5.5.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.05.2021 | 09:30 Uhr