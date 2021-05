Stand: 03.05.2021 10:15 Uhr Sprütten bi‘n Dokter in’n Bedrief

Tokamen Maand schüllt ok de Dokters in de Bedrieve Sprütten gegen Corona setten. Bunnssundheitsminister Jens Spahn seggt, dat grode Ünnernehmen al startklor sünd. Beiersdorf, Lufthansa un de Haspa wüllt ehr Mitarbeiders Corona-Sprütten anbeden, un vele Bedrieve plaant eegen Imp-Straten. De Hamborger Sozialbehöörd hett betto mit veerdig Ünnernehmers schnackt, woans nipp un nau dat Sprüttengeven in de Bedrieve lopen kunn. / Stand: 03.05.21 Klock 09:30

