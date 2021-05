Stand: 03.05.2021 10:15 Uhr Impen vun Supermarktmitarbeiders

In Hamborg sünd nu ok de Mitarbeiders in Supermärkte opropen, dat se sik Coronasprütten setten lat. De Sundheitsbehöörd seggt, dormit koent nu för eenuntwintigdusend mehr Minschen Termine makt warden. Verköpers in Ladens för Eten un Drinken hüürt to de Prioriserens-Grupp Dree, vun de betto noch nich all opropen west sünd, dat se sik impen lat. / Stand: 03.05.21 Klock 09:30

